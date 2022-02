PLANTE, Thérèse Lemay



Au CHSLD Sainte-Anne-de-Beaupré, le 6 février 2022, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Thérèse Lemay, épouse de feu Normand Plante. Elle était la fille de feu Amérilda Bissonnette et de feu Hermile Lemay. Elle a passé sa vie à Québec.La famille vous accueillera à lade 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Denise (Clément Beaucage), Bernard (Nadya Fortin) et Sylvie (Pierre Lévesque); ses petits-enfants: Philippe-Alexandre Chartier, Valérie Chartier (Justin Meilleur), Anne-Sophie Plante (Éric Paquin), Jean-Michel Plante, Gabrielle Plante (Vincent Bergeron), Sabrina Carbonneau (Brayan Côté) et Émilie Carbonneau (Samuel Savard). Elle était la sœur de feu Claude Lemay (feu Marthe Lemieux). Elle laisse également tous ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Plante ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Remerciements de la part de la famille au personnel du CHSLD Sainte-Anne-de-Beaupré pour leurs excellents soins et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11000, des Montagnards, Beaupré (Qc) G0A 1E0, 418 827-5773 - poste 2802.