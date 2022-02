GIROUX, Pierrette Mailhot



À l'Hôpital de l'Enfant Jésus, le 5 janvier 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Pierrette Mailhot, épouse de feu monsieur Roger Giroux. Elle était la fille de feu monsieur Jean-Marie Mailhot et de feu dame Yvette Delisle. Elle demeurait à Québec.le vendredi 25 février 2022 de 19 h à 21 h, le samedi 26 février de 9 h à 10 h 30.et de là au cimetière Belmont.Elle laisse dans le deuil; ses enfants : Suzanne (Carol Bélanger), feu Michelle (Curtis Richard), Hélène (Robert Gagné), Danielle (Marie-Claude Rhéaume), Jean (Julie Gratton); ses petits-enfants : Stéphanie Bilodeau (François Lagueux), Marie-Claude Richard (Carlos Contreras) Louis-Philippe Richard (Maude Lévesque-Michaud) Noémie Richard, Sarah-Maude Gagné (Jean-Philippe Gauthier), Dominic Gagné, Justine Gagné, Isaac Rhéaume-Giroux, Gabriel Giroux (Marilou Eustache), Valérie Giroux, Simon Giroux (Kelly Ste-Croix), Alexandra Giroux; ses arrière-petits-enfants : ses frères et sœurs : feu Louise (feu Gaston Barbeau), Pierre (Murielle Thomassin), Gisèle (Julien Nolet), Michel (Rita Gallant), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille souhaite remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'hôpital l'Enfant-Jésus pour leur bienveillance et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 405-1825, boulevard Henri-Bourassa, Québec (QC), G1J 0H4, tél.: 418 525-4385