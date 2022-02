BISSONNETTE BILODEAU

Micheline



À son domicile, le 4 janvier 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée subitement madame Micheline Bilodeau, épouse de monsieur Raymond Bissonnette et fille de feu Armand Bilodeau et de feu Gertrude Turcotte. Elle demeurait à Sainte-Claire.La famille accueillera parents et ami(e)s auà compter de 9h.Les cendres seront déposées au Columbarium du Complexe funéraire Roy & Rouleau inc. de Sainte-Claire. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Michel, Marie-France (Roger Goulet), André, François (Jacinthe Jean); ses petits-enfants: Steven, Gabriel (Claudia Gosselin), Samuel et ses arrière-petit-fils: Charles et William. Elle était la sœur de: Andrée (Edouard Bélanger), feu Jacqueline, Richard (Ghislaine Grégoire), feu Christian, Christiane (Germain Gagnon) et feu Bruno. De la famille Bissonnette, elle était la belle-sœur: feu Jean-Guy, Fernand (Louisette Fortier), Anne-Marie (feu Yvan Guitard), Louis-Denis (Céline Gagnon) et Suzanne. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Madame Bilodeau a été confiée pour crémation à la maison funéraire