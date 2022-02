MILLER, Pierre



À la Maison Michel-Sarrazin, le 16 février 2022, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Pierre Miller, époux de dame Lucille Roy, fils de feu Gérard Miller et de feu Marcelle Leclerc. Il demeurait à Québec.Ses cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière Belmont. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lucille; ses enfants: Patrick (Marie-Anne T. Lachance), Francis et Carolina; ses petits-enfants: Nicolas, Béatrice, Charles, Philippe, Louis, ainsi que Cédric, Olivier et Ella. Il était le frère de: Gérard (Lise Morency), feu Jocelyne (Jean Dumont) et feu Marc (feu Édith Couture). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille remercie chaleureusement le personnel et les bénévoles de la Maison Michel-Sarrazin pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin,124-801, Grande-Allée Ouest, Québec (QC), G1S 1C1, tél.: 418-687-6084.www.michel-sarrazin.ca/faire-un-don