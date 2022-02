VERMETTE, Sylvain



À l'IUCPQ de Québec (Hôpital Laval), le 1 février 2022, est décédé à l'âge de 52 ans, monsieur Sylvain Vermette, conjoint de madame Manon Beaulieu. Il était le fils monsieur Léonard Vermette et de madame Lisette Marcoux. Il demeurait à Saint-Gervais de Bellechasse.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 9hIl laisse dans le deuil sa fille Alexandra Bouffard (Bruce Gonthier); ses petits-enfants qu'ils aimaient tant: Zack et Lohan; sa conjointe Manon Beaulieu et ses enfants: Maxim Beaulieu Belley et Christina Beaulieu Gagnon (Patrick Savard) et leur enfants Jonathan et Amélia qu'il considérait comme ses petits-enfants. Il laisse également dans le deuil ses parents monsieur Léonard Vermette et madame Lisette Marcoux; ses frères et sa sœur: Stéphane (Nathalie Carrier), Nancy (Alain Montminy) et Sébastien (Mélissa Nadeau); ses filleuls: Charlie Larochelle (Louis Perreault Carrier) et Megane Tracy Vermette; son neveu Jason Larochelle; ses nièces: Constance, Clémentine et Éveline Vermette; ses beaux-parents monsieur Roger Beaudoin et madame Marie-Jeanne Beaulieu; ainsi que plusieurs cousins, cousines, oncles et tantes et de nombreux ami(e)s. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) 2725, Chemin Ste-Foy, Québec, QC G1V 4G5. Des formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire