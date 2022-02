VALLIÈRES, Cécile Paradis



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 4 février 2022, à l'âge de 95 ans, entourée de l'amour de ses enfants est partie doucement dame Cécile Paradis, épouse de feu monsieur Émile Vallières. Elle était la fille de feu dame Léonie Paquet et feu monsieur Philias Paradis. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église à compter de 12 h 30 pour offrir vos condoléances. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Claudette (feu Richard Auclair), Claire (Michel Brochu), feu Ghyslaine, Céline (Joseph Plamondon), Roger (feu Sylvie Bourdon), Louise (Jean-Claude Laroche) et Monique (Marc-André Lajoie); ses petits-enfants : Ghyslain, Donald, Daniel, Sylvain, Mélanie, Julie, Isabelle, Sébastien, Geneviève, Michèle, Émilie, Marielle, Jessica, Mélissa, Jacinthe, Jean-René et Marie-Andrée, ainsi que leur conjoint et conjointe; ses arrière-petits-enfants : Gabrielle Alexandra, Laurence, Charles, Emma, William, Olivier, Rebecca, Samuel, Rosalie, Alexandre, Nicolas, Stéphanie, Sarah, Lili, Nolan, Elliot, Laurent, Alicia, Roxanne, Magalie, William et Benjamin; ses frères et sœurs : Adrienne (feu Robert Hamel), feu Béatrice, feu Lucien (feu Marie-Claire Robitaille), Fernande (Paul-Eugène Robitaille), Jeannette (feu Jacques-André Godbout), Rosaire (Denise Alain) et feu Marcel (feu Pauline Allaire); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Léopold (Jeanne-d'Arc Martel) et feu Noëlla (feu Gaston Cloutier) ainsi que Clément Gauvin et sa conjointe Marie-Hélène; plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier tout le personnel des soins palliatifs et de gériatrie de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél. : 418-682-6387.