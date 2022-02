CADORETTE, Gérard



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1 février 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Gérard Cadorette, conjoint de madame Yolande Paquet, fils de feu madame Antoinette Lambert et de feu monsieur Alfred Cadorette. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement. Outre sa conjointe Yolande Paquet, il laisse dans le deuil sa fille Chantal (feu Yvon Dumont), ses petits-fils: Daniel et Éric qui l'a précédé; Pauline Duval (mère de Chantal); les enfants de sa conjointe: Renée, Paule, François, (Micheline et Dany qui nous ont quittés); sa sœur Rita, son frère Jean-Guy (Pauline Fortin); ses beaux-frères et belles-sœurs, de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre, son père, sa mère, ses frères et sœurs: Paul-Émile, Charles-Henri, Simone, Gisèle, Jeannette, Roger, Raymond, Jacqueline, Yolande. Sincères remerciements pour tous les services reçus au Centre Régional intégré de cancérologie (CRIC) de l'Hôtel Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Québec, téléphone : 418 835-7188, courriel: info@fhdl.ca, site web: www.fhdl.ca.