LATULIPPE, Jacques



Au centre d'hébergement de Donnacona, le 24 janvier 2022, à l'âge de 81 ans et 9 mois, entouré de l'amour des siens, est décédé monsieur Jacques Latulippe. Il était fils de feu J-Alphonse Latulippe et de feu Lucienne Fortin.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 15 h 30.Il laisse dans le deuil sa tendre épouse Lisette Alain, ses quatre enfants: Jean-Luc (Manon Pépin), Martin (Cathie Bouillon), Alain (Nathalie Bissonnette) et Julie; ainsi que ses trois petits-enfants adorés: Yorick (Joanie Perron), Charles-Elliot Bouillon Latulippe et Daphné Latulippe. Il laisse également dans le deuil notamment son Frère Mario Latulippe (Paulette Richard); ses trois sœurs: Lisette (feu Yvon Leclerc et conjointe de Lucien Tremblay), Yolande (feu Henri-Paul Perron) et Raymonde; son beau-frère Olivier Lachance (feu Thérèse Latulippe); ses beau-frère et belle-sœur: Yvon Alain (feu Thérèse Caron), Claudette Alain, François Alain (Jasmine Dubois); ainsi que tous ses neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Un merci spécial au personnel du CLSC Pont-Rouge et au centre d'hébergement de Donnacona. Vos vœux de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de l'Alzheimer de Québec www.societealzheimerdequebec.com/.