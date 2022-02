HUOT, Thérèse Tousignant



Le 19 février 2022, à l'âge de 97 ans et 8 mois, est décédée madame Thérèse Tousignant, épouse de feu Roméo Huot, domiciliée à Québec. Elle était la fille de Valéda Geoffroy et de Omer Tousignant.Madame Tousignant a survécu à ses 8 frères: Antonio, Jean-Marie, Gérard, Alexandre, Albert, Cyrille, Georges, Urbain, et à ses 4 sœurs: Jeannette, Philomène, Louisa, Marie-Anne. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces. Remerciements au personnel de la résidence La Contemporaine ainsi qu'au personnel de l'Hôpital St-François d'Assise, principalement à celui des Soins palliatifs du 8e étage, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec à l'adresse suivante: fondationduchudequebec.org/inmemo. Une rencontre aura lieu aude 14h à 15h.