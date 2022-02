BORGIA LAPOINTE, Rose Aimée



Au centre d'hébergement Saint-Augustin (J5000), le 14 février 2022, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Rose Aimée Borgia Lapointe. Elle était la fille de feu madame Rosa Bourget et de feu monsieur Henri Borgia et épouse de feu monsieur Roger Lapointe. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Danielle, Julie, Pierre (Josette Caron), Élise, Hélène et Josée (Marc Beaulieu); ses petits-enfants : Sarah, Simon, Marie-Ève, Catherine, Amanda, Alex, William, Camille et Sébastien; sa sœur et son frère: Monique (feu Clermont) et Gilles (feu Lisette, Laurette); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents dont Carol Drolet, Louise Borgia et Lucie Blouin et ami(e)s. Elle était la mère de feu Carole, feu Denys, feu Richard et feu Martin et la sœur de feu Paul-Henri, feu Lucien, feu Mado, feu Hélène et feu Jean-Guy.La famille recevra parents et amis à :de 13h30 à 14h30.Les cendres seront déposées au columbarium de la Seigneurie. La famille remercie le personnel du centre d'hébergement Saint-Augustin (unité J5000) pour votre dévouement et vos bons soins.