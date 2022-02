MARCOTTE, Thérèse Gobeil



Au Manoir Gilbert, le 4 février 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Thérèse Gobeil, épouse de feu monsieur Jean-Louis Marcotte, fille de feu Lauréat Gobeil et de feu Marie-Blanche Venne.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Suzanne (Luc Gaulin), Lise (Claude Gauthier), Denis et feu Yves (Manon Langlois); ses petits-enfants: Steve, Pier-Luc et Patrice Gaulin, Rémi (Pascale Lafrenière), Laurence (Marc Babin), feu Gabrielle, Simon (Gabrielle Bouchard) et Philippe Gauthier (Audrey Bombardier), Marie-Soleil et Mathieu Marcotte; ses arrière-petits-enfants: Noah, Estelle et Éliane; sa sœur Madeleine (Jean-Charles Arsenault), ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier spécialement madame Odette Simard et le personnel du Manoir Gilbert pour les bons soins prodigués à notre mère ces 4 dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation fibrose kystique Canada, 625, boulevard René-Lévesque Ouest, bur. 1105, Montréal (Québec), H3B 1R2, tél. : 514-877-6161, www.fibrosekystique.ca