SAUVAGEAU, André



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 janvier 2022, à l'âge de 78 ans et 5 mois, est décédé monsieur André Sauvageau, époux de madame Louise Laplante, fils de feu madame Marguerite Cyr et de feu monsieur Lucien Sauvageau. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auOutre son épouse Louise Laplante, il laisse dans le deuil ses enfants: Christine (Guy Dubois) et Marie-Josée; ses petites-filles: Gabrielle et Daphné; ses frères et soeurs: Roger, Michel (Sylvia Parnell), Gisèle (Roger Kérouack) et France; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Laplante: Roger (Francine Blouin), Micheline (Vianney Turgeon) et Robert (Nicole Scott) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial à la Résidence Humanitae et à l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant- Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. Des formulaires seront disponibles sur place.