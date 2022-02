LEMOINE, Irène Godbout



Au CHSLD Saint-Antoine, le 10 février 2022, à l'âge de 98 ans, est décédée dame Irène Godbout, épouse de feu monsieur Albert Lemoine, fille de feu Joseph Godbout et de feu Virginie Labrie. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Pierrette (Denis Dessaint), Jean-Guy (Gina Beaulieu), Jean-Claude (Hélène Chatigny), Yvon, Lorraine (feu Michel Guay), Denise et Jean-Paul; ses petits-enfants : Hugo, Pierre (Jacinthe Cusson), Steve (Yolaine Dubreuil), Mélanie, Marianne, Sophie (Jean-Sébastien Pilon), feu Jonathan, Patrick (Myriam Dubé), Mélissa et Jessica (Raynald Nadeau); ses arrière-petits-enfants : Orely (Frédéric), Xavier, Chloé, Emerick, Eliot, Florence, Eve-Marie, Isaac, Juliette, Anne-Sophie, Gabrielle, Hubert, Félix, Olivier, Emilien, Alice, Jayden, et Justin; ses sœurs : Jeannine (feu Yvon Roy), Ghyslaine (feu Frédéric Gendron), ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Godbout et Lemoine. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Saint-Antoine pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.