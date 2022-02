GINGRAS, Véronique



Au CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus), le 12 février 2022, à l'âge de 43 ans, est décédée madame Véronique Gingras, conjointe de monsieur Martin Bourgault. Elle était la fille de feu madame Louise Lapointe et de feu monsieur Gaston Gingras. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 13h30 au centre commémoratifMadame laisse dans le deuil son conjoint ; sa belle-fille Trycia (Pierre-Luc); ses petits-enfants; ses frères et sœurs: Robin (Jocelyne), François (MarieEve) et Caroline (Simon); ses beaux-parents: Raynald (Ginette) et Diane (Yves); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bourgault: Dominic (Nathalie), Vincent (Stéphanie) et Guillaume (Véronique); ses neveux et nièces: Laurence et Lauralie, Justine, Gabriel, Émile et Élisabeth ainsi que plusieurs, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial à Diane, Laurie, Kathleen, Noémie et Réjeanne pour leur grande présence et au personnel de l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery-Hale et de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués.