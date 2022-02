DUBOIS, Léopold



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 30 janvier 2022, à l'âge de 92 ans et 8 mois, est décédé monsieur Léopold Dubois. Il était l'époux de madame Françoise Tardif et le fils de feu madame Marie-Anne Robitaille et de feu monsieur Joseph-Alphonse Dubois. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 12 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Yves (Francine Hébert), Guy (Christine Sauvageau), Maude (André Breton) et Ann (Léo Bernard); ses petits-enfants: Amélie Dubois (Martin Charest), Samuel Dubois (Annick Bernatchez), Maxime Dubois, Camille Bernard, Gabrielle Dubois et Daphné Dubois; ses arrière-petits-enfants: Lily Timmons et Zoey Timmons; son frère Pierre (Gisèle Picard) et sa soeur Lisette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est parti rejoindre ses frères et soeurs: feu Cécile (feu Julien Foucault), feu André (feu Colette Paré), feu Jean-Marc (Elianne Blouin), feu Gilbert (feu Charlotte Lévesque), feu Claude (Claudette Trudelle) et feu Donald; ses beaux-parents feu Arbithur Tardif et feu Alice Labbé; ses beaux-frères et belles-soeurs feu Aline (feu Georges Drolet), feu Valérien (feu Simone Blouin), feu Lévi (feu Louisette Marcoux), feu Jean-Louis, feu Thérèse (feu Romain Gauvin), feu Jean-Thomas, feu Cécile (feu Claude Martineau) et feu Henri (feu Russell Vandal). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, téléphone: 418 656-4999, Courriel: info@fondation-iucpq.org, Site web: www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.