DAIGLE, Diane



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 février 2022, à l'âge de 75 ans, est décédée dame Diane Daigle, fille de feu dame Jeanne Rousseau et feu monsieur Armand Pierre Daigle. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Nancy, Marie-Josée et Éric (Chantale Marcoux); ses petits-enfants : Vicki, Maxime, Émilie, Benjamin et Victoria; ses arrière-petits-enfants : Raphaëlle, Thomas et Edouard; le père de ses enfants Rosaire April (Lisette Montreuil) ainsi que ses frères et sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. Un remerciement tout particulier aux Dre Sylvie Châteauvert et Dre Kim O'Conner pour les excellents soins. Un merci spécial à madame Luce Leclerc pour son écoute et son ouverture. Une pensée spéciale à mes deux amies d'enfance : Jocelyne et Pierrette pour toutes ses belles années ensemble. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél. : 418-656-4999.