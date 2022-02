CHAREST, Denyse



À la Résidence Saint-Antoine de Lévis, le 16 janvier 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Denyse Charest, fille de feu dame Olivette Latulippe et feu monsieur Lionel Charest. Elle demeurait à Saint-Malachie. Elle laisse dans le deuil son fils François Lachance (Marie Lepage); ses filles : Sophie Lachance (Éric Bernard) et Sandra Fuenmayor; ses petits-enfants : Andrea et Rafael Fuenmayor. Elle était la sœur de feu Jacques, Monique et feu Nicole. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.La famille désire remercier tout le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis (Qc), G6V 3Z1, tél. : 418-835-7188.