LACHANCE, Olivette Audet



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 8 décembre 2021 à l'âge de 88 ans, est décédée dame Olivette Lachance, épouse de feu monsieur André Audet. Elle était la fille de feu monsieur Émile Lachance et de feu dame Annette Racine. Elle demeurait à Beaupré, autrefois de Saint-Tite-des-Caps.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-Tite-des-Caps sous la direction desElle laisse dans le deuil ses enfants, ses belles-filles et son gendre: Michel Audet (Claudine Bolduc), Jocelyne Audet, Hélène Audet (Normand Robitaille), Normand Audet (Andrée Barbeau) et elle était la mère de feu Danielle Audet; ses petits-enfants: Yan (Lisa-Marie Girard), Dave (Lise-Anne Blais), Jayson, Robby (Émilie Pichette), Patricia (Mathieu Bolduc), Frédérik (Clothilde Allen), Jo-Annie, Patrick, Philippe (Corinne Gravel), Laure, Marie-Lou (Mathieu Wagner); ses arrière-petits-enfants: Samuel, Charlie, Louis-Félix, Alys, Léonie, Frédérick, Zoé, Philip et Olivia; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Georgette (feu Denis Audet), Carmen (feu Victorien Tremblay), Vianney (Milita Perron), feu Donat (Laurette Dufour), feu Réal (Murielle St-Hilaire), feu Raymond (Émilienne Duclos), feu Richard (Gaétane Duclos) et elle était la sœur de feu Roger, feu André et feu Alma; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Audet: Jacqueline (feu Fernand Cinq-Mars), Denise (feu Jean-Marc Fournier), Bertrand (Rachel Sirois), feu Guy (Anna Côté), feu Aurèle (Jeannine Gosselin) et elle était la belle-sœur de feu Clermont, feu Fernande (feu Félix Guérard), feu Lucie (feu Albert Lachance) et feu Gabrielle (feu Robert Guérin). Elle quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement le personnel de la phase 3 des Jardins de la Côte pour l'attention portée et les bons soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/