TURMEL, Annette Bégin

À son domicile, le 2 février 2022, à l'âge de 108 ans et 9 mois, est décédée dame Annette Bégin, épouse de feu Aimé Turmel. Elle demeurait à Saints-Anges. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Bibiane (Jean-Marie Pouliot), Réjean (Luce Laflamme), Edwidge (feu Onil Pouliot) et Gilles Maurice (Chantale Roy); ses 10 petits-enfants : Bryan, Jayne, Marsha, Steve, Dany, Nadya, Neil, Robert, Mathieu, Andréanne et leurs conjoints, conjointes ainsi que ses 20 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de feu Mary (feu Valère Veer), feu Eloi (feu Urbanie Ruel), feu Henri, feu Albert (feu Marie-Anna Labbé), feu Benjamin (feu Annette Bégin), feu Marguerite (feu Joseph Marcoux) et feu Anne-Marie. Elle était la belle-sœur de feu Béatrice (feu Agenor Drouin), feu Alfred (feu Jeannette Cloutier), feu Jean-Thomas (feu Marie-Ange Boutet), feu Marie-Alice (sr. Ste-Euphrasie sœurs de la Charité), feu Appolinaire (feu Maria Perreault), feu Marie-Louise (feu Hervé Drouin), feu Eusèbe (feu Gisèle Bonin), feu Hélène (feu Philippe Boudreault), feu Wellie (feu Anita Roy) et feu Claire (feu Adrien Leclerc). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et de nombreux ami(e)s.samedi, jour des funérailles, à compter de 9 h. la direction a été confiée à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis (143, rue Wolfe, Lévis, G6V 3Z1) : www.fhdl.ca ou à la Fabrique Sainte-Famille de Beauce (Saints-Anges) (740, Av du Palais, Saint-Joseph-De-Beauce, QC, G0S 2V0) : https://psfdb.ca/