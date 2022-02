Accusé d’avoir battu sa fille de huit ans

Contre-interrogé par la Couronne sur les événements qui ont mené à des accusations d’agression armée sur sa fille de huit ans à la suite de coups de poing au visage et de coup de tuyau, le père, d’abord calme, est rapidement devenu «agacé, impatient et arrogant».

À la suite d’une rencontre d’école où le père d’une fillette de deuxième année a appris qu’elle avait volé et dit des mensonges, trois lettres d’excuse écrite sans faute à remettre aux membres du personnel avaient été exigées par l’homme de 42 ans. Le 16 décembre 2020 au matin, alors que les lettres n’étaient toujours pas écrites, la fillette aurait été réveillée à coup de tuyau de plastique afin qu’elle termine ses excuses.

Deux coups de poing au visage qui ont laissé des marques au nez et à la lèvre de l’enfant avaient alerté le personnel de l’école de Val-Bélair qui a signalé l’événement à la DPJ. À l’étape du contre-interrogatoire de l’accusé, l’homme qui se défend sans avocat a perdu patience à plusieurs reprises.

Si l’homme qui ne peut être nommé pour protéger l’identité de la victime avait un ton calme lors des premières questions de la procureure du DPCP Me Mélanie Dufour, il s’est peu à peu emballé. «Je vois votre petit jeu pour me faire passer pour bourreau d’enfant», a-t-il lancé.

Il dira au fil des questions, «beurrez-moi, il n’y en a pas de problème», puis, «c’est ça, je suis un tout croche», tout en jouant sur les mots et détournant les questions.

Plaidoiries

Devant la dénégation générale de l’accusé par rapport à la version de sa fille, Me Dufour a fait valoir que l’homme qui travaille pour la ville de Québec n’était ni crédible, ni fiable. «Rapidement monsieur devient agacé, impatient et arrogant», a plaidé la procureure.

Me Dufour estime que l’accusé était «dénigrant» envers sa fille tout au long de son témoignage. À l’inverse, le témoignage vidéo de la victime fait avec une enquêtrice au lendemain des événements de décembre 2020 est particulièrement détaillé pour une fillette de huit ans, estime la procureure. «On sent que c’est un fait vécu et non une histoire inventée», a fait valoir l’avocate en parlant du récit de la fillette.

L’accusé fera ses représentations vendredi matin après quoi le juge prendra sa décision en délibéré.