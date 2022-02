Attaque contre l’Ukraine : le monde du tennis secoué

Comptant parmi les athlètes originaires de l’Ukraine les plus en vue actuellement sur la planète, la joueuse de tennis Elina Svitolina a tôt fait de réagir à l’attaque de la Russie contre son pays.

«Je suis fière d’être Ukrainienne, a écrit Svitolina sur les réseaux sociaux. Nous nous unissons en cette période difficile pour la paix et l’avenir de notre État. Gloire à l'Ukraine!»

Présentement classée au 15e rang mondial par la WTA, Svitolina lance un message trouvant écho chez ses compatriotes, mais il a de quoi secouer également plusieurs personnes qui la côtoient dans le monde du tennis. Le Français Gaël Monfils, membre du top 25 au classement de l’ATP, est par ailleurs le mari de Svitolina.

Пишаюся тим, що я українка. Єднаємося у цей надскладний час заради миру та майбутнього нашої держави. Слава Україні 💙💛🇺🇦



Video made by: dorosh.raw pic.twitter.com/PFz6LqYYRa — Elina Monfils (@ElinaSvitolina) February 23, 2022

Deux autres joueuses de l’Ukraine comptent parmi les 100 meilleures raquettes de la WTA, soit Anhelina Kalinina et la jeune Marta Kostyuk, 19 ans seulement.

Au cours de la dernière année, Svitolina s’était notamment retrouvée sur la route de la Québécoise Leylah Fernandez aux Internationaux des États-Unis. Fernandez l’avait emporté en trois manches de 6-3, 3-6 et 7-6 (5) à l’étape des quarts avant de poursuivre sa route jusqu’en finale.

Si Svitolina a été couronnée championne de la Coupe Rogers à Toronto en 2017, les amateurs se souviendront que le Canada et l’Ukraine avaient croisé le fer, à Montréal en avril 2018, dans une rencontre de barrage du Groupe mondial II de la Coupe Fed. La Québécoise Eugenie Bouchard, Bianca Andreescu et Gabriela Dabrowski avaient uni leurs efforts pour vaincre la formation ukrainienne composée de Lesia Tsurenko, de Kateryna Bondarenko et d’Olga Savchuk.