FORTIER ROY, Rollande



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 février 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée entourée de sa famille, madame Rollande Roy épouse de feu Henri Fortier. Elle était la fille de feu Eusèbe Roy et de feu Anna-Marie Tremblay. Elle demeurait à Saint-Malachie, Bellechasse.La famille recevra les condoléances auvendredi le 25 février 2022 de 19h à 20h30. Samedi, jour des funérailles, le salon sera ouvert à compter de 11h30.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: André (Evelyn O'Brien), Robert (Annie Gosselin), Serge (Caroline Lajoie) et Martin; ses petits-enfants: Marie-Pier, Olivier, Catherine, Émilie, Frédérick, David et Tristan; ses arrière-petits- enfants: Annabelle, Anthony, Mayson, Étienne, Philippe et Arianne. Elle était la sœur de: feu Maurice (Ghislaine Audet), feu Lucien (Simone Patoine), feu Michel (Suzanne Deblois), Mariette (feu Arthur Fortier), Gérard (Thérèse Boutin), François (Rita Bilodeau), Rose-Alice (feu Roger Fortier), feu Bernard (Colette Marceau), Albert (Monique Bilodeau), Denise (Ronald Boutin), Lucille (Maurice Pomerleau), Gilles (Réjeanne Gagnon) et Madeleine (Marcel Lavoie). De la famille Fortier, elle était la belle-sœur de: feu Marguerite (feu Gérard Bégin), Antoinette (feu Amedée Chabot), Paul-Émile (feu Lucille Pouliot), feu Arthur (Mariette Roy), Ghyslaine (feu Camille Laflamme), Rollande (Jean-Tanguay), Raymond (Claire-Hélène Leblond), feu Roger (Rose-Alice Roy), et Victor (Patricia Lagrange). Elle laisse également dans le deuil de nombreux, neveux, nièces, parents et ami(e)s.Un merci spécial au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à notre mère et à tous ceux et celles qui l'ont accompagnée lors de son épreuve. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer 1040, av Belvédère bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire