COTÉ, Marcelle Ally



À l'Hôpital Jeffery Hale, Québec, le 27 janvier 2022, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Marcelle Côté, épouse de feu monsieur Jean Ally. Née à Thetford- Mines, le 31 mars 1926, elle était la fille de feu dame Laetitia Lemieux et de feu monsieur Philippe Côté. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances sur invitation seulement àà compter de 14 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Madame laisse dans le deuil ses enfants: Micheline, Richard, Suzanne (Guy Proulx), France, Michel Verret (feu Johanne); ses petits-enfants: Jean-Frédéric Garneau (Marie Lou Leclerc), Anne-Sophie Garneau (Jean-François Bouchard), Marie-Claude Ally, Audrey Ally (André Lachance), Valérie Proulx (Ian Hugenroth), Sarah Proulx (Maxime Verdan), Chloé Verret (Julien Rochefort), Laurie Verret (Samuel Rouleau-Paquin); ses arrière-petits-enfants: Louis-Félix, Annabelle, Anthony, Christophe, Arthur, Amélia, William, Lucas, Milo; sa sœur: Suzanne; son beau-frère et ses belles-sœurs: Luce Ally, Pierre Ally (Liette Carpentier); ainsi que plusieurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Tél.: (418) 527-4294, Site: www.societealzheimerdequebec.com. Les funérailles sont sous la direction de