CHÂTEAUVERT, Aline



Au centre d'hébergement Les Jardins du Haut-St-Laurent, le 7 février 2022, est décédée à l'âge de 98 ans, madame Aline Châteauvert, épouse de feu monsieur Léopold Duchesneau. Elle était la fille de feu monsieur Eugène Châteauvert et de feu dame Rosalie Boilard. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances au :de 9h à 10h45.Elle laisse dans le deuil ses cinq enfants: Gilles (Louise Gagnon), Lise, René (Francine Guay), Roger (Ruth Bédard) et Hélène; ses six petits-enfants: Dominique (Alexandra Soyeux), Simon (Marie-Andrée Leblanc), Mireille, Célia, Monica Langlois (Daniel Laing) et Lorraine; ses neuf arrière-petits-enfants: Julie-Ann, Loïc, Ophélie, Maël, Angélique, Anabelle, Loulia, Éliane et Rose; ses sœurs: Claire (feu Marcel Ampleman) et Yvonne (Claude Bouchard); ses belles-sœurs: Jacqueline Paré (feu Jean-Marie Châteauvert), Rita Breton (feu Gaston Duchesneau), Aline Chouinard (feu Marcel Duchesneau) et Micheline Brousseau (feu Paul-Émile Duchesneau); ses neveux et ses nièces; ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du syndrome d'Angelman du Québec https://angelman.ca/fr/faire-un-don/ ou la Fondation HMR pour la recherche sur l'Alzheimer https://www.fondationhmr.ca/fr/donnez/don-en-memoire-de/La famille tient à remercier le personnel des Jardins du Haut-St-Laurent, pour leur dévouement et les bons soins prodigués.