Bernard Audet



Au C H U L, le 3 février 2022, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Bernard Audet, époux de feu madame Patricia Kirouac. Il était le fils de feu madame Béatrice Sanspitié Leclerc et de feu monsieur Loïc Audet. Il vivait en pleine autonomie à Sainte-Foy.Il laisse dans le deuil ses beaux-fils et belles-filles Ann (feu Jay Perkins), May (Yvon Chouinard), Ted, Pauline (feu André Paquet) et Carol (Danny Rouleau); ses petits-enfants par alliance Lisa, Cory, Michael-John, Sacha, Jeffrey, Paddy et Tami; ses arrière-petits-enfants par alliance Mark, Cory Jr, Anthony, Jake, Maria, Shane, Benjamin, Emy, Lea, Julia et Alexandre; son frère et ses soeurs Bertrand, feu Thérèse (feu Victorien Bergeron, feu Charles-Henri Fortin), feu Rachèle (feu André Cardinal); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Kirouac Larry (Jackie Bourbeau), feu Earl (feu Annette Bélanger), feu Elsie (feu Bill Golberg), feu Jack (feu Lillian Walsh), feu Leonard (feu Germaine Poitras), feu Joan (Céline Carrier), ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.Né à Alma le 16 septembre, 1927, Bernard a fait ses études au Séminaire de Chicoutimi, où il a également enseigné. En 1987, il a obtenu de l'Université Laval son Doctorat en Arts et Traditions populaires (Ph.D.). Historien, auteur et passionné de la langue française, il nous a laissé plusieurs livres sur l'Île d'Orléans et le Saguenay-Lac-St-Jean. Fondateur de la Société Historique du Lac-St-Jean, il était attaché au Conseil supérieur de l'éducation à Québec. En 1990, il a reçu la médaille Luc-Lacoursière du CELAT de l'Université Laval. Cette distinction vise à honorer l'ouvrage le plus marquant en ethnologie de l'Amérique française, publié au cours d'une année.La famille recevra les condoléances de 10 h à 11 h à l'église. L'inhumation se fera au cimetière St-Michel de Sillery le samedi, 28 mai 2022 à 11 h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil, 450, avenue Saint-Jean-Baptiste, bureau 10, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-2323,Courriel : oes@operationenfantsoleil.casite web : www.operationenfantsoleil.caDes formulaires seront disponibles sur place.