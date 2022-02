EMOND, Raynald



À l'Hôpital de Montmagny, le 22 janvier 2022 à l'âge de 90 ans est décédé M. Raynald Emond, il a rejoint son épouse Mme Jeannine Caron décédée 8 mois auparavant. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la :Les cendres seront déposées par la suite au columbarium du Mausolée de Montmagny. Il laisse dans le deuil ses enfants : Michel, Diane (Luc Létourneau); ses petits-enfants : Maxime Létourneau (Isabelle Rancourt), Sarah Létourneau (Xavier De Ladurantaye); ses arrière-petits-enfants : William et Emma De Ladurantaye et Simone Létourneau. Il était le frère de : feu Marie-Paule (feu Evariste Mercier), feu Simone, feu Paul-Emile (feu Cécile Gagné), feu Lucien (feu Emérentienne Fournier), feu Raymond (feu Pauline Chalifour), feu Jeanne D'Arc (feu Philippe Couillard, feu Martin Caron), feu Rose-Aimée (feu Hervé Mercier). De la famille Caron, il était le beau-frère de : feu Léo, feu Laurette, Rollande (feu Louis Langis), feu Roger (feu Rolande Bernier), l'abbé Jean-Guy, feu Donald (Lorraine Bouffard), feu Denise (feu Jean-Gilles Gagnon), Louise (Robert Préville). Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces. La famille remercie le personnel de la Résidence Marcelle-Mallet, plus particulièrement Mme Rose-Hélène Caron ainsi que l'abbé Jean-Guy pour leur présence quotidienne. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/ ou à la Résidence Marcelle-Mallet, 91 du Manoir est, Cap St-Ignace, Qc G0R 1H0.