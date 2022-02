MICHAUD, Jean-Marc



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 janvier 2022, à l'âge de 75 ans et 9 mois, est décédé monsieur Jean-Marc Michaud, époux de madame Irène Bisson. Il était le fils de feu madame Françoise Fournier et de feu monsieur René Michaud. Il était le beau-fils de feu monsieur Émile Bisson et de feu madame Rita Turmel. Il demeurait à Sainte-Croix.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Irène Bisson, ses enfants: Yves, Claude (Chantal Guay), France (Mathieu Morin) et André; ses petits-enfants: Elizabeth, Judy-Alison, Steven-Anthony, Emma, Cassandra et Marc-Antoine. Il était le frère de: feu Jacques, Lise (Klaus Arcichowski), Céline (Gilles Côté), Claudette (Émile Lamontagne) et Sylvie (Marc Lévesque). Il était le beau-frère de: feu Jean-Marc (Francine Roy), Germain (Lucie Nadeau), Carméline (Denis Côté), René (Solange Grégoire) et Lise (Albany Poulin). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière de St-Apollinaire. Remerciements au personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Oasis de Lotbinière, tél. : 418 728-2085, site web : www.oasisdelotbiniere.org.