LAPIERRE, Solange



À la Maison Michel-Sarrazin, le 8 février 2022, à l'âge de 68 ans, est décédée entourée de l'amour de ses proches, madame Solange Lapierre, épouse de monsieur Denis Berthiaume. Elle était la fille de feu André Lapierre et de feu Marie Arsenault, demeurant à Québec. Outre son époux monsieur Denis Berthiaume, elle laisse dans le deuil ses cinq enfants: Marie-Hélène, Judith, Emmanuel (Paméla Groleau), Catherine et Gabrielle (Yannick Filiatrault-Laforest); ses petits-enfants: Thomas, Thierry, Éloi, Théo, Alexie, Charles, Gaëlle et Sarah; son frère feu Denis Boulé (Nicole Germain), sa sœur Francine (Yves Tessier); ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Guy (Chantal Piché), Céline (feu Marcel Bédard), Marcel (Noëlla Bilodeau), feu Clément (Claire Poitras), Denise, Sylvie (Pierre Rhéaume), Nicole (Steven Horth) et Benoît (Caroline Marcoux). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et amis(es). La famille recevra les condoléances aule vendredi 4 mars 2022 de 18h à 21h etde 8h30 à 10h.La famille tient à remercier le personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour les très bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Michel-Sarrazin (801, Grande Allée Ouest, bureau 124, Québec QC, G1S 1C1, 418 687-6084, https://michel-sarrazin.ca/faire-un-don.