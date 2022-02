TRAHAN, Lyse



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Lyse Trahan, survenu à Québec le 14 janvier 2022, à l'âge de 74 ans. Elle était la fille de feu Yvonne Delude et de feu Roméo Trahan. Elle habitait à Québec.Elle laisse dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et autres parents ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s. Outre ses parents, elle est allée rejoindre son frère et ses sœurs décédés avant elle. La famille tient à adresser des remerciements particuliers à tout le personnel du CHSLD Côté Jardins pour les bons soins prodigués avec beaucoup de bienveillance et de chaleur humaine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 avenue Belvédère, bureau 305, Québec (QC) G1S 3G3, téléphone : 418 527-4294. https://www.societealzheimerdequebec.com/impliquez-vous/faire-un-don/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message dans les plus brefs délais.