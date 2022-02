«Cadence»: poésie sur glace

Dans son nouveau spectacle présenté en plein air, à la patinoire de l’esplanade tranquille du Quartier des spectacles de Montréal, la troupe de cirque Les 7 Doigts célèbre l’histoire du patin.

La patinoire, inaugurée officiellement lundi, au coin des rues Clark et Sainte-Catherine est grande et sobrement aménagée. Aucun logo ne l’habille. Aux extrémités; des rampes, très hautes, tandis que sur le côté des bandes, où sont massés les spectateurs, des rampes plus petites y sont dissimulées. Elles serviront surtout à la fin de la demi-heure que dure Cadence. Ce nouveau spectacle, dont la première a eu lieu jeudi soir, fusionne les acrobaties sur glace et l’iconique voix d’Alain Goldberg.

Photo AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

À travers les cinq tableaux mis en scène par Sébastien Soldevila, qui a travaillé dans le passé avec le Cirque du Soleil pour concevoir Crystal, la troupe circassienne remonte l’histoire du patin à glace, jusqu’à ses tout débuts, quand ils étaient fabriqués avec des os d’animaux.

Photo AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

Entre les tableaux qui s’enchaînent à bon rythme, les voix de la comédienne Catherine Brunet et de l’analyste de patinage artistique Alain Goldberg, accompagne les spectateurs dans ce périple qui débute en Suisse, où la première paire de patins aurait été retrouvée, au fond d’un lac.

Les deux narrateurs nous feront voyager jusqu’au lieu de rencontre que deviendront les patinoires publiques, où le parc est le théâtre d’un ballet qui mêle patineurs, statues vivantes et l’équilibriste Marie-Ève Dicaire. Cette dernière semble faite de pierre, tout comme ses mains nues qui sont exposées aux froids polaires de la métropole pendant qu’elle s’exécute au milieu de la glace, sur un imposant rocher.

Photo AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

Entre les numéros de roue Cyr et de patin extrême, qui clôt la séance, le numéro qui retrace l’histoire de la danse sur glace, apparue au 19e siècle, a su plaire au public attentif, qui parfois se dandine pour se réchauffer. Tout au long de cette scène, les trois couples de patineurs valsent délicatement en synchro sur les 1500 m2 de glace de l’Esplanade tranquille sur une musique dont le rythme change à l’occasion.

La foule encourage d’ailleurs chaudement les patineurs qui s’exécutent lors des numéros plus rythmés, comme pour le saut de barils acrobatique. Elle participe, applaudis et félicite.

Photo AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

Le spectacle Cadence a été conçu spécialement pour l’édition de Montréal en Lumière de cette année. Il est présenté jusqu’au 5 mars à la patinoire de l’esplanade tranquille, notamment lors de la 19e édition de la nuit blanche qui se déroulera en formule réduite, le 26 février.

D’ailleurs au cours de cette nuit blanche, sur cette même patinoire, qui devrait être ouverte jusqu’à 1h du matin au patin libre, des surprises sont attendues dès 19h30.