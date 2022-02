WADE, Dennis



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 12 février 2022, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Dennis Wade, entouré de ses amis Michel, Jean-Marc et Philippe. Il demeurait à Québec.Un remerciement spécial aux docteurs Carrier, Croteau et Dufour ainsi qu'à tout le personnel des soins palliatifs du 4e étage. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, G1L 3L5. https://fondationduchudequebec.org/dons-in-memoriam/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.