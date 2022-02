RHÉAUME, Louisette Beaulieu



À l'hôpital St-François d'Assise, le 3 février 2022, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Louisette Beaulieu, épouse de feu monsieur Richard Rhéaume, fille de feu dame Jacqueline Rhéaume et de feu monsieur Jean-Paul Beaulieu. Autrefois de Lac St-Charles, elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence du corps à lale vendredi 25 février 2022, de 19h à 22h et, de 12h à 13h.Les cendres seront déposées au printemps au cimetière de Lac-St-Charles, sous la direction de laElle laisse dans le deuil, ses enfants: Annick (Yannick Cyr), Jean (Mélanie Paradis) et Mathieu (Sophie Bouchard); ses petits-enfants: Rosalie, Maëlie, Jason et Frédérique; ses frères et sa sœur: Denis (Diane Rhéaume), Julien (Valérienne Therrien), Marcel (Sylvie Rhéaume), Martin (France Talbot) et Fabienne (feu Paul Herman); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rhéaume: feu Madeleine (feu Emmanuel Savard), feu Rose-Aimée (feu Paul-Eugène Rhéaume), feu Carmelle, Marcellin (Marie-Claude Laverdière) et feu Bruno (Charlotte Tremblay); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du B5 de l'hôpital St-François-d'Assise pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Les Diabétiques de Québec, 979, de Bourgogne, local 180, Québec (Québec) G1W 2L4, tél. : 418 656-6241, poste 2, téléc.: 418 656-6323, courriel : info@diabec.com, site Internet : www.lesdiabetiquesdequebec.com ou à l'Opération Enfant-Soleil, 450 Avenue St Jean Baptiste, Québec, QC G2E 6H5, tél.: 418 683-2323, téléc.: 418 683-9887, site Internet : www.operationenfantsoleil.ca