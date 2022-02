«C’est vraiment beaucoup de peur ici», témoigne une résidente

Une Ukrainienne qui vit à Kherson, une ville située à proximité de la frontière avec la Crimée, a fait part de son inquiétude face aux attaques de la Russie qui ont commencé jeudi matin dans son pays.

«C’est vraiment beaucoup de peur ici. [...] Je me suis réveillée et j’ai entendu quatre coups de feu et j’ai senti le tremblement de l’édifice où j’étais», a témoigné Oksana Ortiz Salinas, en entrevue à LCN jeudi matin.

Selon elle, les Ukrainiens ont été surpris par l’attaque de la Russie, même si des militaires sont déployés depuis plusieurs mois à la frontière.

«Tout le monde en parle, mais personne ne pense que [la guerre va avoir lieu]. On a été beaucoup surpris», a expliqué cette femme dont le conjoint vit au Québec. «On dit que la Russie nous attaque de tous les côtés.»

L’Ukrainienne compte rester avec son enfant dans la résidence de ses parents, malgré l’arrivée des soldats russes à Kherson.

«Je ne sais pas où aller, les frontières sont fermées et il y a beaucoup de soldats, alors la situation n’est pas facile pour rester ici, mais pour s’enfuir non plus», a-t-elle avancé. «On doit choisir entre nos vies et notre patrie.»

