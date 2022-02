GÉLINAS, Pierre



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 février 2022, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Pierre Gélinas, fils de feu Léo Gélinas et de feu Mariette Leblanc. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Pierre, Isabelle (Yannick Funk) et Luc (Marie-Josée Cyr); ses petits-enfants: Clara, Émile, Jérôme, Maxime, Raphaëlle et Florence, la mère de ses enfants Marie-Claude Côté; ses frères et sœurs : Michel (Maryleine Leroux), Jean-Louis (Hélène Morand), Camille (Michel Gendron), François et Catherine (Alain Ferron); ses nièces Catherine et Dominique Gendron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille remercie les membres du personnel soignant du service des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Québec, 560, rue Ontario Est, Montréal (Québec), H2L 0B6, tél.: 514-861-4422, www.parkinsonquebec.ca