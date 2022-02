Coupable d’avoir tué à la hache son patron et un collègue

Un Montréalais qui a tué à coups de hache son patron et un collègue contre qui il avait une dent a finalement plaidé coupable de meurtres, en prenant soin de préciser qu’il avait planifié ses crimes 10 ans à l’avance.

« Avec préméditation! C’est en plein ça! » a lancé avec enthousiasme Claude Charbonneau, ce jeudi au palais de justice de Montréal.

Affirmant qu’il était très conscient qu’il allait passer le restant de ses jours en prison, l’assassin de 62 ans s’est présenté à la cour pour reconnaitre ses crimes commis en août 2020.

À l’époque, Charbonneau travaillait comme concierge dans un immeuble du boulevard Henri-Bourassa Est. Or, il détestait son patron Theodoros Debeyiotis, un homme de 80 ans qu’il trouvait « mesquin ». Il en avait aussi contre son collègue et voisin de 68 ans, Pierre Phaneuf.

Décidé de les tuer et conscient des conséquences, il s’était départi de ses biens quelques jours avant les meurtres en disant à ses proches qu’il voulait « quitter la ville de Montréal pour partir à l’aventure ».

Meurtres violents

Sauf que pour lui, cela signifiait d’entrer chez M. Phaneuf et de la tuer à coups de hache, pour ensuite le voler.

« M. Phaneuf vivant seul, sa disparition n’a pas été immédiatement rapportée à la police », indique le résumé des faits.

Et deux jours plus tard, Charbonneau s’en est pris à M. Debeyiotis, en l’attaquant par-derrière.

« La victime est retrouvée 10 minutes plus tard, gisant dans son sang, par un locataire venu payer son loyer », selon le document de cour préparé par Me Louis Bouthillier de la Couronne, ainsi que par les avocats de la défense Mes Martin Latour et Emmanuelle Rheault.

Charbonneau, de son côté, a pris la fuite avec un véhicule volé à la première victime. Sauf qu’avec les caméras de surveillance, il a vite été identifié. Introuvable à Montréal, il a finalement été arrêté à Trois-Rivières, après qu’un patrouilleur ait reconnu le véhicule recherché.

Aveux immédiats

« II a rapidement fait des aveux complets sur son implication dans les deux meurtres, tant aux policiers qui l’ont arrêté qu’à celui qui l’a interrogé, relate le résumé des faits. Il a répété à de multiples reprises qu’il ne regrette rien et que son but était de s’enlever la vie après avoir dépensé l’argent volé aux victimes [environ 7000 $]. »

Fait à noter, lors de sa comparution initiale, Charbonneau avait scandé qu’il était coupable, et qu’il était sain d’esprit.

« Je connaissais la sentence avant de commettre l’acte », a renchéri Charbonneau ce jeudi, ajoutant qu’il avait planifié son coup depuis 10 ans.

Coupable de meurtres, Charbonneau va ainsi écoper de la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant l’année 2045, s’il ne décède pas avant. La juge Di Salvo rendra toutefois la sentence en avril, afin que les proches des victimes puissent témoigner des conséquences que les meurtres ont eues sur eux.

Cela n’a toutefois pas semblé déranger le meurtrier.

« Excellent, bonne journée à tous », a-t-il lancé avant de retourner en détention.