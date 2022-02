BOUFFARD, François



Au CHSLD de Sainte-Marie, le 14 février 2022, à l'âge de 96 ans, nous a quittés paisiblement M. François Bouffard, époux de feu Mme Colette Breton. Il demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera au1461 route du Président-Kennedy NordSainte-Marie, G6E 3P2vendredi le 25 février 2022 de 19h à 21h. Samedi le 26 février 2022 de 9h à 10h30.Pour ceux qui ne pourront être présents aux funérailles, la famille vous invite à joindre la diffusion web de la cérémonie via Facebook, en direct suivant ce lien: https://www.facebook.com/eglisedestemariedebeauce. Il laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Line Plourde), Marie (Philippe Lessard), Martin (Chantale Plante); ses petits-enfants: Marie-Claude, Élise et Julie Bouffard; Jérôme, Louis-Frédéric, Marie-Luc, Élisabeth et Andréanne Lessard; Florence, Justine et Béatrice Bouffard; ainsi que de nombreux arrière-petits-enfants. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs: Thérèse (Lionel Bernier), Alphonse (Juliette Deblois), Gérard (Irène Boutin), Valérien (Jacqueline Roy), Henri-Paul (Fernande Breton), Sœur Gertrude, Véronique (Joseph-Pierre Lamontagne), Sœur Martine, Jean-Thomas (Suzanne Morin); ses beaux-frères et belles-sœurs: Denise (feu Jacques Giroux), Pauline (Denis Laflamme), feu Joachim (Marthe Gendron) et est allé rejoindre Aquiline (Raymond Deblois), Dominique, Père Jacques, Charles-Eugène (Germaine Deblois), Daniel (Yvette Deblois), Jean-Luc, Barthélémy, Stéphane (Aldéa Fréchette) et Frère Irenée. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie très sincèrement tout le personnel du CHSLD de Sainte-Marie pour l'amour et les bons soins reçus au cours de cette dernière année de vie. Dons suggérés: Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, en hommage à sa douce Colette. https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/faire-un-don ou à La Chapelle Sainte-Anne: Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus, Fabrique de Sainte-Marie : https://smdj.ca/financement-cva