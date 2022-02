ALEXANDRE, Thérèse Boucher



Paisiblement à sa résidence de Sainte Hélène de Kamouraska, le 27 janvier 2022, est décédée à l'âge de 89 ans et 4 mois Mme Thérèse Boucher, épouse de M. Elzéar Alexandre; fille de feu Mme Alphéda Lavoie et de feu M. Omer Boucher. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lale samedi 26 février de 9 h à 10 h 40.suivi ultérieurement de l'inhumation au cimetière paroissial Elle laisse dans le deuil son époux, Elzéar Alexandre; ses enfants : Nicole (feu Denis Bérubé), Lise (André Nadeau), Jacques (Hélène Boivin), Maryse (Benoit Chouinard), Carole (Éric Lévesque); ses petits-enfants : Vanessa, Jessica (Nicolas Fortin), Myriam (Corey Théberge), William (Roxanne Bouchard), Audrey (Jonathan Mercier), Claudia (Hichame Drissi), Bryan (Jacob Roc), Tommy (Karine Lebel Côté); ses arrière-petits-enfants : Mathéo, Annabelle et Mila. Elle était la sœur de : feu Évelyne (feu Donaldo Ouellet), feu Alexandre (feu Jeanne d'Arc Lemieux), feu Jean-Charles (feu Anita Lebel), feu Antonio (feu Lucille Ouellet), feu Émilio (feu Colombe Bergeron), feu Roland (feu Hélène Lavoie), feu Marie-Laure (feu Lucien Ouellet), feu Roger (Marie-Paule Alexandre), Annette (feu Marius Gagnon), feu Georges-Aimé (Denise Bouchard) et la belle-sœur de : feu Cécile (feu Jean-Marc Michaud), feu Eva (Gaston Gosselin), feu Maurice (Gertrude Lavoie), Marie-Paule (feu Roger Boucher) (Jean-Paul Langelier), feu Gabrielle, Denis (feu Nicole Racine), Denise, feu Ernest, Henri (Gisèle Dubé), Jean-Louis (Madeleine Lebel), Robert (feu Lise Marquis), feu André (Claire Laforest), France (Bermance Richard), Aline, Normand, Michel (Monique Dion), feu Hélène, Colette (Gaétan Picard). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. La direction des funérailles a été confiée à la