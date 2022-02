DUSSAULT, Monique



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 février 2022, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Monique Dussault, épouse de feu monsieur Raymond Huot. Elle était la fille de feu dame Julienne Drolet et feu monsieur Léo Dussault. Elle demeurait à Québec.de 9 heures à 11 heures.Elle laisse dans le deuil sa fille unique Diane Huot (Claude Thomassin); ses petits-enfants; Nicolas Thomassin (Véronique Dubé) et Sarah-Kim Thomassin (Maxime Létourneau); ses arrière-petits-enfants : Logan, Léonie et James. Elle était la sœur de feu Michel (Michelle Blouin) et feu Ginette (Marius Landry). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Huot : Jeannine, Ghislaine, Marthe, Louise (Jean-Claude Fontaine), Rachèle (feu Normand Lévesque) et Gilles; sa filleule France Huot (Christian Lavoie), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ses nombreux ami(e)s qui lui étaient si chers. La famille désire remercier ses amis et le personnel soignant de Manoir de l'Atrium pour les bons soins prodigués. Un merci particulier à son médecin Dr Mario Boutin.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la Sclérose en Plaques, 245, rue Soumande, bureau 202 Québec (Qc) G1M 3H6, tél. : 418-529-9742.