VÉZINA, Danielle Charlebois



À l'IUCPQ, Québec, le 6 février 2022, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Danielle Vézina, épouse de monsieur Jacques Charlebois. Né à Montmorency, le 24 avril 1947, elle était la fille de feu dame Thérèse Bouchard et de feu monsieur Charles-Auguste Vézina. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Christian Samson (Marie-Hélène L'Heureux) et Patricia Samson (Michel Bédard); ses petits-enfants: Arielle, Charles-Édouard et Juliette; sa sœur Suzanne Vézina (Michel Assier); sa nièce Dominique Assier (Michel Lévesque), ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Un merci tout particulier au personnel l'IUCPQ pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Site: www.fondation-iucpq.org, Tél.: 418-656-4999. Les funérailles sont sous la direction de