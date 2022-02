Danielle Fichaud enseigne le jeu

OULLINS | Dans la classe où elle enseigne le jeu à de jeunes comédiens à Oullins, en banlieue de Lyon, la Québécoise Danielle Fichaud, en lice pour un César vendredi, a instauré deux règles de base : à part elle, personne n’a le droit de faire des blagues et le « oui, mais » est interdit.

Discipline militaire ? Pas du tout. La bonne humeur et les éclats de rire étaient plutôt la norme, vendredi dernier, lors de notre passage à la Maison des jeunes et de la culture d’Oullins (MJC), où dix comédiennes étaient attentives à la moindre remarque de Danielle Fichaud.

Ce jour-là, la formation était axée sur l’art de la mise en scène. Assise sur une chaise, la vedette du film Aline guidait une apprentie réalisatrice qui, elle-même, devait diriger une scène impliquant quatre comédiennes.

« Expirez toujours sur le décompte 3-2-1, lance Mme Fichaud à ses élèves. Notre travail est de s’assurer que les comédiens ne soient pas en apnée. Il faut installer la détente au lieu de la performance. »

Peu après, en analysant un cadrage sur un écran de téléphone, elle déclare que c’est « une image de marde », provoquant l’hilarité dans la salle.

C’est un enseignement à la québécoise, dit celle qui, depuis 2017, passe une partie de ses hivers au cœur de la région Rhône-Alpes pour y partager le savoir de son école d’art dramatique, fondée en 1988, à Montréal.

Danielle Fichaud, qui ne manque pas de signaler qu’elle a compté parmi ses élèves Marie-Josée Croze et Charlotte Le Bon, valorise le côté humain. Pour elle, toutes les personnes présentes sur un plateau sont importantes, tant les simples techniciens que les figurants.

À ses élèves, elle a cité en exemple Janette Bertrand, qui avait l’habitude de donner un curriculum vitæ pour tous les personnages, même les petits rôles et les figurants, à l’époque de L’amour avec un grand A.

« C’était hallucinant à quel point il y avait de la vie derrière au lieu de juste des poteaux de téléphone », leur a-t-elle fait valoir.

Photo Cédric Bélanger

Détonnante

Son approche qui va droit au but détonne en France où les rapports, sur les plateaux de tournage, sont très hiérarchisés et où chaque scène est sur-analysée. Elle l’a constaté quand elle a tourné Noël Joyeux, récemment, avec Franck Dubosc.

« Dans le film, il y a une scène un peu particulière et le réalisateur me montre son story-board pour me dire comment ça va être filmé. J’ai répondu OK et je suis partie. Il pensait qu’on en reparlerait. J’ai dit : ben non, on vient d’en parler. Il s’attendait à passer une heure avec moi. »

Une méthode efficace

La méthode québécoise séduit les stagiaires françaises de Danielle Fichaud.

« C’est efficace tout de suite. On a vu le changement. Je connaissais tous les acteurs qui ont fait les premiers stages. Elle a rendu tout le monde meilleur », affirme Séverine Warneys, qui fréquente les stages de Mme Fichaud depuis l’année 2017.

« Elle travaille beaucoup sur la technique et je pense qu’en France, on a besoin de ça », ajoute Annie Vogel.

Réunies pour les César

Pour plusieurs de ces comédiennes, celle qu’elles appellent affectueusement Dan est devenue une amie et vendredi soir, elles seront réunies devant un écran géant, à la MJC, pour la voir aux César.

Cette place au soleil, dit Séverine Warneys, elle l’a amplement méritée.

« C’est une boule d’amour qui a tout donné de manière inconditionnelle, alors c’est normal qu’elle récupère. »

Valérie Lemercier, conseillère mode...

Photo d’archives, AFP

En plus d’avoir offert à Danielle Fichaud le rôle qui lui a permis d’obtenir une nomination aux César, Valérie Lemercier a pris sur elle de s’assurer que la comédienne québécoise aura fière allure sur le tapis rouge des Oscars français.

« J’ai magasiné, j’ai acheté des trucs, mais je ne les mettrai pas parce que je les ai montrés à Valérie et elle a dit, non, c’est pas ça », rigole Danielle Fichaud, en lice pour un trophée, tout comme son partenaire dans Aline, Sylvain Marcel.

Valérie Lemercier a quand même aimé une tunique choisie par celle qui joue sa mère dans le film, sauf que le tissu n’allait pas.

« Elle a dit de lui envoyer et que son couturier allait me faire la même tunique, en velours et elle m’a trouvé des souliers vernis. »

Donc, c’est Valérie qui s’occupe de tout ?

« C’est toujours elle qui s’occupe de tout. À Cannes, elle m’avait fait remonter l’ourlet de mes manches en me disant : mais maman, t’as des belles mains, pourquoi tu me les montres pas ? Mais maman, on ne met jamais le soutien-gorge en dentelles avec une robe du soir. Surtout s’il y a des photographes. Mer-de », raconte Mme Fichaud, en imitant gentiment la star française.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, la nomination aux César de Danielle Fichaud dans la catégorie meilleure actrice dans un rôle de soutien, qui l’oppose notamment à des stars du calibre de Cécile de France et Jeanne Balibar, est la première de sa carrière.

Même au Québec, elle n’a jamais été finaliste dans un gala.

Si elle a hâte ? « Ça fait deux jours que j’ai des papillons », disait-elle au moment de notre rencontre... à une semaine de la cérémonie.

Chose certaine, pas de danger qu’elle rate les César à cause d’un test positif de COVID-19 puisqu’elle a contracté le virus quelques jours après avoir appris sa nomination. Une éclosion a frappé sa classe quelques jours après avoir célébré avec ses élèves lors d’une petite fête où les règles sanitaires, avoue-t-elle, ont un peu pris le bord.

Peur de décevoir

Même si sa nomination représente déjà pour elle une victoire, elle avoue craindre de décevoir des gens, notamment Valérie Lemercier, si elle ne gagne pas.

« Parce qu’elle va être triste pour moi, explique-t-elle. De toutes les nominations reçues par le film, elle n’arrête pas de me dire qu’elle n’est sûre que d’une seule, la mienne. »

« Nous sommes plusieurs à être convaincues que Dan va gagner », renchérit son amie Anne-Laure Euvrard, présente durant l’entretien.

On aura la réponse vendredi.