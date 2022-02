Deuxième défaite en deux jours sur la route pour l’Océanic

RIMOUSKI | Pour un deuxième soir de suite, l’Océanic de Rimouski s’est incliné dans un match très serré sur la route, cette fois au compte de 4-3 face aux Voltigeurs ce jeudi à Drummondville.

Luke Woodworth (12e) a inscrit le but décisif avec moins de quatre minutes à faire en troisième période sur une belle passe du vétéran défenseur Jacob Dion qui s’était aventuré derrière le but de Patrik Hamrla. Les marqueurs de l’Océanic ont été Ludovic Soucy, Julien Béland et le joueur affilié de 16 ans Alexandre Blais, rappelé du Collège Charles-Lemoyne, dans le midget AAA.

Deux bévues coûteuses de l’Océanic

Les Voltigeurs ont profité de deux bévues de l’Océanic dans son propre territoire pour prendre les devants 2-0 en première période. Dès la troisième minute, Tristan Roy (4e) a profité de l’inertie de l’Océanic qui croyait à un dégagement refusé pour battre Patrik Hamrla. Le Slovène Luka Gomboc a marqué son premier but en carrière à son 23e match sur un cadeau de Simon Maltais qui a fait une chute à la ligne bleue lui permettant de s’amener seul face à Hamrla qu’il a facilement battu. L’Océanic a continué de bien jouer et le capitaine Ludovic Soucy a réduit l’écart à un but en faisant dévier le tir de l’ex-Voltigeurs Liam Kidney en fin de première période.

Jackson a hanté ses anciens coéquipiers

Le défenseur de 20 ans Gabriel Jackson est venu hanter ses anciens coéquipiers avec son premier but avec les Voltigeurs grâce à un boulet de l’enclave pour donner les devants 3-1 aux locaux. Julien Béland (7e) est y aller d’une belle poussée individuelle pour battre le gardien Jacob Goobie entre les jambières. Simon Maltais avait initié la séquence.

En troisième, Alexandre Blais a créé l’égalité 3-3 en battant le gardien des Voltigeurs en se retournant sans avertissement. Un 2e but en autant de soirs pour l’attaquant rappelé du midget AAA. Simon Hugues croyait bien avoir donné les devants aux Voltigeurs. Patrik Hamrla était battu, mais son tir a frappé le coin des deux poteaux. Dès la mise en jeu de reprise, Woodworth a inscrit le but gagnant, profitant d’une mauvaise couverture en zone défensive des joueurs de l’Océanic qui ont laissé le bâton de Woodworth libre dans l'enclave.

En bref

Serge Beausoleil a inséré Luke Coughlin dans l'alignement à la place de Mathis Aguilar. Le gardien Gabriel Robert a été blessé mercredi, si bien que l'Océanic a rappelé Kyle Hagen du midget AAA pour seconder Patrik Hamrla. Xavier Cormier, Alexandre Lefebvre et Louis Robin sont toujours blessés. L’Océanic sera de retour devant ses partisans samedi face aux Foreurs de Val-d’Or.