BERGERON JOLICOEUR, Colette



Au CHSLD Champlain des Montagnes, le 16 février 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Colette Bergeron, épouse de feu monsieur Félix Jolicoeur, fille de feu Georges Bergeron et de feu Lucia Gagnon. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses fils: Serge et feu Martin; sa soeur et sa belle-soeur: Valentine Bergeron et Aline Boudreault; plusieurs beaux-frères et belles-soeurs de la famille Jolicoeur; ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/.à compter de 11h30.