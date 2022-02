CÔTÉ, Jean-Pierre



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 28 janvier 2022 à l'âge de 93 ans, nous a quittés monsieur Jean-Pierre Côté, époux de dame Lise Lefrançois. Il était le fils de feu monsieur Albert Côté et de feu dame Rose-Délima Légaré. Il demeurait à l'Ange-Gardien.La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance 1 heure avant la liturgie, soit de 10h à 11h. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de l'Ange-Gardien sous la direction desIl laisse dans le deuil outre son épouse Lise, ses enfants et sa belle-fille: Éric (Geneviève St-Pierre) et Isabelle; ses petits-enfants: Raphaël (Élodie Girard), Krystel (Nicolas Plamondon), Mélodie (Alexandre Delisle) et Marc-Antoine (Lucie Normand); son frère, ses sœurs et belles-sœurs: Françoise (feu Adrien Tremblay), feu Marcel (Pauline Trudel), André (Huguette Paquet), Huguette (feu Gilles Laberge) et il était le frère de feu Thérèse (feu Gustave Mathieu), feu Noëlla (feu Gaston Gravel), feu Pauline, feu Denise (feu Guy Dupont), feu Ange-Albert (feu Murielle Gagnon), feu Alexandre (feu Lise Riverin) et feu Clément (feu Rachel Faucher); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lefrançois: Jean-Paul (Monique Pronovost), Noël (Huguette Bussière), Denis (Marthe Huot), feu Claude (Andrée Renaud), Richard (Lucie Poliquin), et Micheline (Jean-Marc Demers). Il quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Que toute marque de sympathie se traduise par un don à La Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Sillery (Québec) G1S 3G3, https://societealzheimerdequebec.com/don-en-ligne/don-3/personal