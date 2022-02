GRAVEL, Roger



Au Centre d'hébergement Christ-Roi, le 2 février 2022, à l'âge de 89 ans et 9 mois, est décédé monsieur Roger Gravel, fils de feu madame Germaine Duguette et de feu monsieur Albert Gravel. Il demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera au columbarium Saint-Roch, vendredi le 25 février 2022 à 10 h. Il laisse dans le deuil plusieurs neveux et nièces. Il était le frère de feu Jean-Paul et feu Maurice Gravel. Un remerciement spécial au personnel soignant du centre d'hébergement Christ-Roi.