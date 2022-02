ST-PIERRE, Gérard



À La Maison d'Hélène de Montmagny, le 21 février 2022, à l'aube de ses 85 ans est décédé monsieur Gérard St-Pierre, époux de madame Céline Pelletier. Fils de feu dame Joséphine Bélanger et de feu monsieur Alphonse St-Pierre, il demeurait à L'Islet (sur-Mer). Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Line (Jean Chouinard), Diane (James Jardine), Georgette, Bernard (Linda Thériault), Suzanne (Pierre Bélanger), Gilles (Maryse Pelletier) et Marie-Josée; ses petits-enfants: Manon, Simon et Maxime Chouinard, Élizabeth et Richard Gorth, Sophie et Andrée-Anne St-Pierre, William Bélanger, Félix, Mahée et Eve St-Pierre, leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants: Xavier, Justin, Flavie, Jules, Émilie, Gustave, Evelyn, David, Henry et Lucas. Il était le frère et le beau-frère de: Jeannine (feu Claude Giasson), feu Omer (feu Louisette Bélanger), feu Roch (feu Colombe Pelletier), feu Camille (feu Anne-Marie Caron), feu André (Julienne Pelletier), Colette (feu Raynald Gagnon); de la famille Pelletier: feu Eva (feu Roland Coulombe), Mariette (Marcel Bélanger), feu William (Berthe Bélanger), feu Carméline (Jean-Baptiste St-Pierre), feu Jeanne-Mance (Gilles Laurendeau), Thérèse (Jean-Paul Chouinard), Georgette (Gilles Gamache), Ghyslaine (feu Jean-Marc Robichaud), feu Benoit (Patricia Ouellet), Nicole, feu Jean-Baptiste (Suzanne Fortin), Jeannine (Serge Gagnon) et Lucie. Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que plusieurs amis(es). Un merci chaleureux au personnel soignant du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny ainsi qu'à celui de la Maison d'Hélène pour leur accompagnement et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/.où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 13h. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.