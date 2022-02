BILODEAU, Rachelle Giguère



Au CHUL, le 13 février 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Rachelle Giguère, épouse de feu monsieur Raymond Bilodeau et fille de feu monsieur Anaclet Giguère et de feu madame Alexina Doyon.La famille vous accueillera aude 9h à 10h.Elle laisse dans le deuil son fils Richard (Fabienne Carré); sa Patricia tant aimée (Vincent Poulin) et ses petits amours Éva-Rose et Olivier; ses frères et sœurs tous décédés : Dominique, Yvon, Annette, Yvette et Claude; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bilodeau: Gervaise (Gaston Parent), Yves (Francine Jacques), Donald, Grégoire (Diane Gamache), feu Monique (Lucien Beaudoin), feu Denise (feu Jean-Marie Perreault), feu Jeannine (Cyrille Bérubé) ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.La famille tient à remercier sincèrement la Dre Élise Roy ainsi que le personnel soignant de la Résidence St-François et le département de gériatrie du CHUL. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la recherche dégénérescence maculaire ou à la fondation de l'I.U.C.P.Q. https://www.ulaval.ca/fondation/donner/fonds/4485/