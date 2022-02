Emplois étudiants à près de 30 $ de l’heure à Louiseville

Alors que les entreprises tentent par tous les moyens d’attirer de nouveaux travailleurs, un employeur de la Mauricie versera près de 30 $ de l’heure cet été à des étudiants pour leurs services, une offre généreuse qui ne relève toutefois pas que de la pure générosité.

Dans son offre d’emploi, MSL Fibre de bois Louiseville, dit être actuellement à la recherche de trois étudiants pour travailler dans son usine de production de panneaux de fibres de bois recyclé. Elle leur offre 27,82 $ de l’heure du début mai à la fin septembre.

«Nous avions un peu les mains liées à la table de négociations, car nos étudiants effectuent les mêmes tâches que nos journaliers réguliers. Nous avons été forcés d’égaler le salaire», a indiqué Nicole Sergerie, la directrice des ressources humaines de MSL pour expliquer le salaire non négligeable des étudiants.

Auparavant, les étudiants gagnaient 16 $ de l’heure à l’usine de MSL à Louiseville. C’est après une décision du Tribunal des droits de la personne et de la jeunesse en 2018 ordonnant l’équité des salaires pour les étudiants à l’Aluminerie de Bécancour (ABI) que les choses ont changé chez MSL.

Selon Mme Sergerie, le salaire des étudiants aurait augmenté, mais il n’aurait pas été aussi élevé sans la situation survenue chez ABI.

Nicole Sergerie assure que l’entreprise est malgré tout heureuse de pouvoir donner un précieux coup de pouce aux travailleurs étudiants. «Ça paie amplement leurs frais de scolarité. Pour eux, travailler ici c’est comme gagner à la loterie. Ils ont souvent hâte de revenir!»

Un étudiant a même pu faire 37 000 $ en cinq mois chez MSL l’an dernier, en comptant ses heures supplémentaires.

Un autre, Charles-Émile Massicotte, à qui nous avons pu parler, a aussi travaillé chez MSL l’été dernier alors qu’il était étudiant au Centre de formation professionnelle Qualitech de Trois-Rivières en électromécanique. Il a adoré son expérience au sein de l’entreprise en raison du salaire bien sûr, mais aussi de l’esprit d’équipe.

«C’était beaucoup plus facile pour moi de payer ma voiture et mon téléphone cellulaire. De plus, j’ai été capable de mettre de l’argent de côté pour l’achat éventuel d’une maison. Cela aurait été impossible si j’avais eu un emploi à 15 $ de l’heure», a-t-il mentionné, ajoutant qu’il avait été accueilli à bras ouverts.

Un recrutement pas si facile

Malgré le salaire alléchant, Mme Sergerie constate que certains jeunes veulent uniquement travailler de 9 à 5, alors que l’entreprise oblige les employés à effectuer des quarts de jour, de soir et de nuit. Elle a ajouté du même souffle que les employés travaillent dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles avec la chaleur et la poussière.