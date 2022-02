Éric Duhaime peut-il dire n'importe quoi?

Les amis, c’est décidé, je vais me lancer en politique !

Je vais fonder mon parti : le Parti du Peuple, le Parti du Vrai Monde, le Parti du Monde Ordinaire, le Parti de la Casquette à l’envers, ou quelque chose du genre, je n’ai pas encore décidé...

Mais quel que soit le nom que je vais choisir, ça va vouloir dire que je suis avec Monsieur et Madame Tout-le-monde, les payeurs de taxes qui se lèvent tôt pour mettre du beurre de pinotte sur les toasts de leurs enfants pendant que les membres de l’élite se la coulent douce sur leur yacht.

UN CHEF PEUT DIRE N’IMPORTE QUOI ?

Quand on va me poser une question sur un sujet hyper pointu, je vais répondre n’importe quoi.

Ce que les gens veulent entendre, même si cela n’a aucun fondement scientifique.

Vous trouvez que c’est irresponsable d’agir de la sorte lorsqu’on dirige une formation politique ?

C’est pourtant ce que fait Éric Duhaime. Et si je me fie aux récents sondages, qui placent le chef du Parti conservateur du Québec en deuxième position chez les francophones, ça lui réussit assez bien !

Ce n’est pas moi qui affirme que monsieur Duhaime dit n’importe quoi. C’est l’un de ses candidats, le médecin de famille et urgentologue Karim Elayoubi, qui se présentera dans le comté d’Argenteuil aux prochaines élections.

Vendredi dernier, j’ai reçu monsieur Elayoubi à QUB radio.

Je lui ai rappelé que son chef avait dit que s’il avait été premier ministre du Québec, il aurait levé toutes les consignes sanitaires, même en pleine vague Omicron.

« C’est exactement ce que Jason Kenney a fait en Alberta, et ça a été une catastrophe, ai-je dit à monsieur Elayoubi. Le nombre d’hospitalisations a explosé. »

Effectivement, il y a eu plus de patients aux soins intensifs que pendant la quatrième vague.

« Vous êtes d’accord avec ce qu’a dit votre chef ? Vous croyez que ça aurait été une bonne décision d’agir de la sorte au Québec ? »

Réponse du candidat : « Monsieur Duhaime est chef de parti, ce n’est pas un expert. »

Euh...

Donc, un chef peut dire n’importe quoi ?

Éric Duhaime n’a ni télé ni radio, il ne sait pas ce que les experts disent ? Il ne les consulte pas ?

Ah non, c’est vrai ! Monsieur Duhaime a « ses » propres experts !!!

Un médecin antiavortement et un propriétaire de cliniques privées qui s’est retrouvé devant un conseil de discipline pour avoir fait la promotion d’une manif contre le port du masque organisée par la « Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple » du complotiste Stéphane Blais.

Ça, c’est de l’expertise, les amis !

PARLER À TRAVERS SON CHAPEAU

Dimanche, à Tout le monde en parle, Duhaime a dit que si la Floride comptait deux fois plus de morts de la COVID par habitant qu’au Québec, c’est parce qu’on trouve deux fois plus de personnes âgées là-bas qu’ici.

Or, comme l’a démontré Jean-François Lisée dans son balado, la proportion de gens de 65 ans et plus en Floride est de 21 % contre... 19 % au Québec.

Mais bof, qu’importe ?

Éric Duhaime est chef de parti, il peut dire n’importe quoi !