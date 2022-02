TREMBLAY, Marie-Paule Dubé



À l'hôpital St-Raymond de Portneuf, le 12 février 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Marie-Paule Dubé, épouse de feu monsieur Fidèle Tremblay et fille de feu monsieur François Dubé et de feu madame Luce Pelletier. Elle demeurait à St-Raymond.La famille vous accueillera aude 17h 19h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gilles (Anne Gravel), Andrée, Gaston (Sylvie Talbot); ses petits-enfants : Julie Tremblay (Jean-Philippe Ruette), Mathilde Tremblay (Marc-André Boucher), Étienne Laplante (Anna), Sandra Talbot Tremblay (Carlos Martinez Cortez) et ses arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil sa sœur Rosane (feu Alonzo Paradis); ses beaux-frères, belles-sœurs de la famille Tremblay ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'unité 2 de l'hôpital St-Raymond de Portneuf pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3.