PETIT, Soeur Cécile



À la Maison généralice des Sœurs de la Charité de Québec, le dimanche 20 février 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée Sœur Cécile Petit, (en religion: Sœur Sainte-Yolande-Cécile, Sœur de la Charité de Québec, après 66 ans de vie religieuse. Elle était la fille de monsieur Émile Petit et de madame Lucie Marier, de Saint-Joseph-de-Beauce, QC.Elle laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, son frère et sa sœur, sa belle-sœur et son beau-frère: Laurent (Marguerite Ratté), Québec; Lise (Jean-Louis-Marceau), Québec; ainsi que ses neveux et nièces, et ses cousines. Prière de ne pas envoyer de fleurs. La direction des funérailles a été confiée à la maison